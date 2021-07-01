疫情衝擊眾多企業，不過有些產業反倒逆勢成長，電商平台就是其一。由於防疫需求及三級警戒，線上採購民生物質成為你我日常，這使得各大電商銷售額去年再創高峰。電商營業額快速增加同時，更持續招募各類人才。就有網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」大方分享去電商面試的過程及心得，提供求職者參考。

在去年蝦皮（shopee）進校園展開面試，這位網友應試的職缺是Machine Learning Engineer，面試總共歷經4個關卡，在1個月內完成。第1關HR Recruiter Chat，就純聊天，HR跟你介紹蝦皮、新加坡的工作環境及一些生活方面的介紹。到了第2關First Round Interview，會從自我介紹開始，談修過的課、做過的專案，專業主要聚焦在4大類，包括Machine Learning 、Deep Learning 、Algorithm以及Coding。

接下來，第3關Second Round Interview顯得刺激多了。會說刺激的原因，是因為Second round過後 15 分鐘，就會通知是否進入Final round。第3關與第2關過程差不多，只不過從演算法，問到了Heap跟Hash Table，還問了一些 Hash function的細節。網友特別提醒，第2關被問到不會的問題，一定要查資料，否則第3關再問到又不會就尷尬了。

最後，終於進入Final round。這裡主要是與所在團隊的主管面談，問題集中在如何區分一個商品的留言是正向、中立還是負面。看似基本的問題，但其實可延伸出很多細節。由於是最後一關，所以主考官告訴網友，面試不只是公司在測試求職者，也是求職者跟他們溝通的媒介，希望在面試時就解決求職者對公司所有的疑問。

總結這次的面試心得，網友其實很感謝面試官最後的那個提點。雖然有時面試提問不是件簡單的事，但還是要下功夫，透過提問增加彼此的互動及了解。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，企業為了徵選合適的人才，必定流程都少不了筆、面試流程。尤其，面試的對應好壞往往能突顯應試者的適合性與否。如何做出適當的回應，及合宜的提問，這些都可參考「面試經驗暨工作甘苦談」，學習前輩們的經驗，避免不必要的錯誤，才能成功迎戰每次的面試，順利找到好工作。