新北市汪姓男子駕駛轎車行經泰山區中港西路及中港西路120巷口，遭王姓女騎士撞上，修車費高達222萬餘元，保險公司換算折舊後向王女求償93萬餘元。不過，新北地院審理認為，汪男駕駛的轎車為「左方車」，王女的機車為「右方車」，依道路交通安全規則，左方車應禮讓右方車，汪男沒有禮讓是肇事主因，應負8成肇事責任，按比例判王女賠償19萬餘元。

根據判決書，這起車禍發生在2018年10月26日中午12時34分，汪男駕車經過事故路口卻未減速，被王女騎機車攔腰撞上側，修理零件、工資、烤漆、拖吊費等，加起來總共222萬3613元，由保險公司給付，並代位向王女求償，扣除折舊，保險公司求償93萬餘元。

新北地院法官察看路口監視器畫面及行車記錄器影像，認為兩車皆為直行車，而該路口是號誌故障而無交通指揮人員指揮之路口，依道路交通安全規則，轎車是「左方車」，應暫停禮讓「右方車」（機車）先行，但汪男並未減速禮讓，因此發生碰撞。

法官指出，新北市政府車輛行車事故鑑定，汪男為肇事主因，需負擔80%過失責任，王女則為20%。因此，依據汪男車損折舊金額95萬9000元換算，王女僅須賠償19萬1800元。