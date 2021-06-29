永新-KY(4557)董事會通過以發行新股方式交換泓輔普通股，永新預計增發2163840股普通股新股，與泓輔交換4416000股普通股，換股比例為每1股永新普通股換發2.0408163股泓輔普通股，股份交換完成後，永新將持有泓輔79％股份。

永新主要生產汽車剎車系統相關零件，公司為北美最大AM汽車剎車總泵、分泵等剎車系統零件供應商。泓輔主要業務與永新同屬剎車系統專業製造廠商，其產品應用領域以機車剎車系統為主，自行車、汽車剎車系統為輔，國內外知名原廠機車客戶包括：電動機車Gogoro及摩托車AEON、KYMCO、PGO、SUZUKI、YAMAHA等主流品牌及自行車剎車HAYES品牌代工，並成立自有品牌『ANCHOR』專攻汽、機車卡鉗改裝市場，但雙方在產品線、銷售通路及客戶重疊性低，雙方合作將使產品多元化，預期永新將成為汽機車及自行車剎車系統全方位供應商。

原本永新已持有泓輔10％股權，此次換股後，持股比例提升至79％，成為永新子公司，泓輔團隊將全數留任，借重其經營團隊耕耘大陸OE市場。此外，雙方也共享現有的大陸原物料供應鏈，以集中採購議價方式，降低泓輔取得原物料成本，擴大集團獲利。永新表示，也將規畫泓輔增加汽車卡鉗加工組裝外銷美國業務，分散生產地風險，降低美中貿易的不確定性營運風險。