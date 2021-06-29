聯發科技公司在2015年向法院聲請禁止離職工程師徐祥哲，不得在到對手香港商鑫澤公司上班，徐男提告求償；台灣高等法院認定，徐男因遭處分禁止競業期間1年又10日無法到鑫澤上班，聯發科須賠償198萬5000元。可上訴。

這件國內晶片大廠阻前工程師奔敵營效力的官司導因，聯發科2015年初爆發研發部門資深工程師的離職潮，聯發科的認定，離職工程師「恰巧」跳槽到當時才在台成立的港商鑫澤公司，他們似有計畫性的長期竊取手機晶片技術並帶往新公司，因此向法院聲請禁令。

徐男提告表示，他在2007年10月間受僱於聯發科技擔任工程師，負責實體設計時間樹Clock Tree相關工作，屬於晶片設計後端品質管控，未接觸任何CPU或圖形處理器CPU技術，亦未參與「16奈米鰭式場效電晶體」之技術相關計畫。

徐說自己在2014年4月19日離職，同年6月18日另受雇於鑫澤公司，但聯發科明知他無重製、洩漏營業秘密，也未違反所簽署之聘僱契約書之營業秘密條款，卻向法院聲定暫時狀態之處分，導致他形同失業12個月，聯發科須賠償他的損失。

新竹地方法院判決聯發科應給付徐男美金10萬4409元（含薪資與分紅損害，共新台幣326萬多8元），上訴後，高院認為為免雇主規避須補償之競業禁止約款，並保護勞工權益，聯發科技須補償徐男因在一定期間競業禁止所受之損害。

高院認定，徐男與鑫澤公司約定之每月薪資，及處分禁止競業期間共1年又10日，扣掉徐男在處分期間有工作收入5萬元，實際所受之薪資損害應為198萬5000元，至於分紅部分的損害，未舉證證明係屬經常性給予，不應准許。