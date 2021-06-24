大陸官媒新華社24日報導，中國國務委員兼外長王毅23日在北京主持「一帶一路」亞太區域國際合作高級別視訊會議表示，去年以來，面對突如其來的新冠肺炎疫情，「一帶一路」合作不但沒有按下「暫停鍵」，反而逆風前行，展現出強大韌性和活力。去年，中國與「一帶一路」合作夥伴貨物貿易額達1.35兆美元，創歷史新高，更為斯里蘭卡和巴基斯坦解決供水供電問題。

王毅指出，大家攜手構築國際抗疫「防火牆」。中國與各方舉行了100多場疫情防控經驗交流會，截至6月中旬，已向世界各國提供了2900多億個口罩、35億多件防護服、45億多份檢測試劑，幫助很多國家建設病毒檢測實驗室。

中國與多國廣泛開展疫苗合作，已通過捐贈、出口等方式，向90多個國家提供了超過4億劑疫苗和原液，其中大多數是「一帶一路」合作夥伴。

王毅強調，大家合力打造全球經濟穩定器。先後舉行數十場「一帶一路」國際會議，交流發展經驗、協調發展政策、推進務實合作。大多數「一帶一路」合作專案繼續推進，中巴經濟走廊能源合作為巴基斯坦貢獻了1／3電力供應；斯里蘭卡卡塔納供水專案，解決了當地45個村莊的飲水困難。

據統計，去年，中國與「一帶一路」合作夥伴貨物貿易額達1.35兆美元，創歷史新高，為各國抗疫情、穩經濟、保民生作出了積極貢獻。

王毅說，大家齊心搭建世界聯通新橋梁。中國與22個夥伴國開展「絲路電商」合作，有力促進了疫情形勢下的貿易暢通。連接亞歐大陸的中歐班列2020年全年開行數量和貨物運量都創造了新紀錄，今年第一季，開行列數和發送貨物標箱數又分別同比增長75％和84％，成為名副其實的「鋼鐵駝隊」，為助力各國抗疫發揮了重要作用。