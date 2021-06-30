澎湖國際海上花火節19年來首度停辦，澎縣府30日宣布考量疫情突發高峰，防疫優先，不得已決議花火節活動停辦。

縣府表示，全國防疫三級警戒又再延長，經審慎評估全台疫情無法短期內完全平息，又國人疫苗施打率無法快速普及，為確保澎湖安全無虞，避免群聚風險，決定停辦花火節。

旅遊處指出，今年2021澎湖國際海上花火節原訂4月22日至6月28日辦理，首次與國際知名網路通訊平台LINE合作打響招牌，4月22日開幕至5月10日7場次創下近14萬人次旅遊人潮。

怎料國內疫情升溫，縣府於5月11日宣布暫停6月8日前場次，又因防疫三級警戒延長，5月25日再宣布暫停各場次，如今疫情持續延燒，縣府決定停辦今年花火節，此外9月情定澎湖灣及10月風箏節活動也一併停辦。

縣府無奈感慨，這是澎湖花火節19年來首度停辦，仍信心喊話遊客不要失望，明年花火節將邁入20周年，縣府將精心規畫擴大慶祝，歡迎大家疫情過後再來澎湖快樂遊。