新華社報導，中國國務委員兼外長王毅23日主持「一帶一路」亞太區域國際合作高級別視頻會議。王毅在致詞時表示，去年以來，面對突如其來的新冠肺炎疫情，「一帶一路」合作不但沒有按下「暫停鍵」，反而逆風前行，展現出強大韌性和活力。

王毅指出，中國攜手構築國際抗疫「防火牆」。中國與各方舉行了100多場疫情防控經驗交流會，截至6月中旬已向世界各國提供了2900多億只口罩、35億多件防護服、45億多份檢測試劑，幫助很多國家建設病毒檢測實驗室。中國與多國廣泛開展疫苗合作，已通過捐贈、出口等方式，向90多個國家提供了超過4億劑疫苗和原液，其中大多數是「一帶一路」合作夥伴。

王毅表示，中國合力打造全球經濟穩定器。先後舉行數十場「一帶一路」國際會議，交流發展經驗、協調發展政策、推進務實合作。大多數「一帶一路」合作項目繼續推進，中巴經濟走廊能源合作為巴基斯坦貢獻了三分之一電力供應，斯里蘭卡卡塔納供水項目解決了當地45個村莊的飲水困難。據統計，去年，中國與「一帶一路」合作夥伴貨物貿易額達1.35兆美元，創歷史新高，為各國抗疫情、穩經濟、保民生作出了積極貢獻。

王毅還說，中國齊心搭建世界聯通新橋梁。中國與22個夥伴國開展「絲路電商」合作，有力促進了疫情形勢下的貿易暢通。連接亞歐大陸的中歐班列2020年全年開行數量和貨物運量都創造了新紀錄，今年第一季度，開行列數和發送貨物標準貨櫃數又分別比去年同期增長75％和84％，成為名副其實的「鋼鐵駝隊」，為助力各國抗疫發揮了重要作用。