屏東一名已婚軍官不僅有小三，還將人帶回家中嘿咻，正宮深夜返家目睹2人衣衫不整睡在一起，崩潰與丈夫離婚，並對2人求償50萬元精神撫慰金，軍官法庭上坦承婚外情，法官審理後判決應與小三連帶賠償正宮30萬元。

據了解，偷腥軍宮與妻子2017年結婚，2019年4月間某日凌晨，被正宮發現帶小三到家中嘿咻，還衣衫不整一起睡在床上，氣得她決定對丈夫與小三，請求連帶賠償50萬元。判決出爐之前，正宮已於2019年7月與丈夫離婚。

法院審理時，軍官人夫坦承與小三發生性行為，離婚時同意付給前妻30萬元，還在LINE對前妻提及「精神撫慰金部分改成30萬元」，認為前妻離婚後又對他與小三連帶求償50萬元為「重複請求」，因而請求酌減為10萬元。

屏東簡易庭認為，LINE對話內容最多只能證明雙方曾在簽訂離婚協議書前20多天，曾就精神賠償事項進行討論，且離婚協議書內容可知，付給前妻的30萬元是有關贍養費與夫妻剩餘財產分配的約定，並非侵權賠償，因此不採信人夫的說詞，唯人妻求償金額過高，最後判軍官人夫與小三應連帶賠償妻子30萬元。