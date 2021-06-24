據路透報導，大陸銀保監會副部長級幹部于學軍今（24）日在一場財經峰會上表示，全球投放了這麼多貨幣，通膨很可能不是短期的，很可能會形成長期的通脹壓力。預計下個月中國工業生產者出廠價格指數（PPI）漲幅可能會到10％。

實際上，大陸5月PPI較去年同期上漲9％，漲幅創逾12年半高點。

于學軍在2021年財新夏季峰會上稱，中國當前消費端漲價不多，但PPI已經到9％，預計下個月會到10％，下一步肯定會對消費端造成壓力。城投和大房地產公司最近兩年不斷爆雷，的確會對金融機構尤其是中小金融機構帶來很大的影響，這是下一步面臨的風險。

他指出，中國是成本推動型的通貨膨脹，下一步會對中下游企業生產經營帶來直接影響。現在沿海地區出口企業很難賺到錢，很多不敢接單。

他並提到，這種經濟形勢發生的變化，對銀行業肯定會帶來直接影響，銀行經營管理應該合理超前分析和預判，把風險控制好。