根據日本「共同社」報導指出，東京奧運即將在7月23開幕，但至今最大威脅依舊是新冠肺炎病毒，京都大學流行病學教授西浦博展示評估結果，東京奧運會開幕日傳染性較強的來自印度變種病毒在國內病例將高達7成。

東京都最近一周新增確診人數是上周1.08倍，23日新增確診人數為619人，相隔約1個月再次突破600人。防疫專家組織主席脇田隆字強調，這應該是反彈現象，尤其以年輕人為主，從東京都中心地區開始感染。

防疫專家組織針對全國確診狀況分析，新增感染人數呈現減少趨勢，但尤其在以東京為中心的首都圈，已從停止減少轉為持平。儘管疫苗接種取得不錯進展，然而接下來卻可能替換為印度變種病毒，倘若後續感染人數持續驟增的話，可能造成醫療緊繃。

西浦博強調，印度變種病毒在國內呈現擴散趨勢，防止蔓延等重點措施到期後的7月12日，印度變種病毒的比率恐怕會超過半數，再過一個月後可能會高達9成，而印度變種病毒的傳染性是原始毒株的1.9倍，更是英國變種病毒的1.32倍。

厚生勞動省的抽樣調查統計結果顯示，截至21日國內印度變毒株累計感染人數為13個都府縣的153人。