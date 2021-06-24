院童停課安排運動。（大同育幼院提供）

大同育幼院位在新冠肺炎疫情熱區的新北市中和區，院長黃劍峯分享近期院區的防疫點滴，雙北宣布三級警戒，一位高一院童因學校班上同學確診，班上所有同學被匡列居家隔離，但訊息晚了好幾天才收到，院方緊急啟動該院童小家的封家管理，並讓該家院童全部安排獨立寢室生活，安排快篩及PCR檢測，經過2周的隔離後總算鬆了一口氣，恢復全部工作人員分流上班，照顧類工作人員輪流排班的方式，繼續守護育幼院童的生活及學習。

黃劍峯說，三級警戒後，育幼院的工作模式除了提前進入暑假的型態，停課不停學的需要，排班人力負擔加倍，生活照顧之餘，還要協助小家成員不同年齡、不同學校的視訊學習需求，加上許多院童無法專注的特性，工作壓力又是加倍。

六月初又有國小及國中畢業生畢業，不用上課還要待在小家的作息安排，又要讓畢業生有事可做，又要不干擾其他非畢業生的視訊學習，也讓工作團隊傷透腦筋，幸有院區社區部門團隊的社工及教練分工規畫，分別在星期一、三、五下午安排畢業生進行不同形式的運動，星期二、四則是手作烘焙、靜態休閒等安排，讓畢業生有不同的生活作息，也能健身與學習。

黃劍峯表示，18歲以下兒少不在疫苗施打順序範圍中，兒少將成為缺乏防護能力的一群，加上安置機構團體生活，兒少機構工作人員每日往返機構與住家，受照顧的兒少活動力強、防疫習慣難以掌控，且有很高的比例是過動、情緒障礙等狀況，工作人員和安置兒少的緊密群聚特性，恐將成為防疫的破口。呼籲地方政府盡快完成全國兒少機構工作人員疫苗施打。