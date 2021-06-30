失親兒基金會協助的小雷媽媽（化名）是住在台北市萬華區的印尼媳婦，獨力扶養小一的女兒，而因為疫情的關係，牛肉麵攤的工作被放無薪假、協商房租時也遭到拒絕、孩子因為在家上課，也無法去外頭應徵新工作，在沒有收入的情況下，每月的房租與伙食費，完全沒有著落，而她也擔心自己有一天染疫過世，沒有人能照顧自己的女兒。

據失親兒基金會統計，像小雷媽媽這樣需要急難救助的家庭，共有378戶、517位孩子，所需金額為183萬元。這一波疫情來得又急又快，許多行業都造成很大的衝擊，特別對於失親家庭，更是雪上加霜，孩子的照顧者也多半從事餐飲業、服務業、清潔人員、臨時工，或者自己經營美髮、小吃店，都面臨無薪假及停工的危機。

失親兒基金會因而發起「救援疫起來」急難家庭救助金的募款行動，而「台北中央扶輪社」在得知基金會的需求後，便邀請日本「福岡東南扶輪社」一起響應愛心，在3天內便籌足30萬的捐款，失親兒基金會董事長黃寶慧代表受贈表達感謝之意。

黃寶慧說，感謝扶輪社的愛心捐款，就像一場及時雨能減輕失親家庭的負擔，然而疫情尚未趨緩，基金會仍有多數服務的家庭生活十分艱鉅。歡迎有感動的朋友們，一起加入「救援疫起來」的行動，目前單靠基金會的力量經費有限，捐款可洽失親兒基金會官網。