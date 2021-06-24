外資5月淨匯入32.5億美元，為台股6月鋪路？央行今天公布5月外國人新台幣存款餘額為3364億元新台幣，金額創民國97年4月新高；年增率為87%，創民國93年7月以來新高。外資在5月賣超台股，但5月外資卻是淨匯入32.5億美元。

央行經研處副處蔡惠美表示，今年5月台股震盪，外資在台股呈賣超，但同時資金卻是淨匯入，使外國人新台幣存款餘額再創波段新高。

蔡惠美也表示，5月M2年增率9.21%，創民國88年8月以來新高，這顯示整體市場的資金相當充沛。5月金融機構活期存款年增率達18.19%，證券劃撥存款餘額達3.0051兆元新台幣，再創歷史新高。

對於5月證券劃撥存款餘額創新高，但融資餘額卻是較上月下滑到2861億元新台幣，蔡惠美分析，主要是台股在5月震盪，散戶投資人趨向保守，因此部分資金退出股市暫時停泊在證券劃撥存款，使該存款餘額創高；而融資餘額少亦是受投資心態轉趨於保守所致。