櫃買中心24日對德宏工業公司（5475）違反重大訊息申報規定處違約金3萬元。

櫃買中心表示，德宏工業公司於110年5月11日向董事會提報110年第1季財務報告，惟未依規定時限發布重大訊息，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。

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