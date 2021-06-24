德宏公司違反重訊申報遭處違約金3萬元 18:092021/06/24 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心24日對德宏工業公司（5475）違反重大訊息申報規定處違約金3萬元。 櫃買中心表示，德宏工業公司於110年5月11日向董事會提報110年第1季財務報告，惟未依規定時限發布重大訊息，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。 桃園下一輪高齡接種將啟動 鄭文燦：預估能打到72歲 《集中市場》外資2連買航向17400 三大法人買超70.98億元 #德宏 #櫃買中心 #申報 #違約金 #德宏工業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 接種猝死達144人 45歲里長撐不到結婚 04:102021/06/24 焦點要聞 《半導體》旺宏NOR Flash漲價效應威 外資喊加碼升價至55元 12:182021/06/24 財經 0.7秒爆扣準絕殺 太陽氣走快艇 04:102021/06/24 運動天地 乞討就是乞討 李德維批政府要面現實：請蔡總統向美國開口 10:332021/06/24 政治 聯亞股價飆破200元 趙少康：檢調及金管會應查聯亞有無炒作股價 15:562021/06/24 政治 郭德綱除名弟子深夜疑強行帶女回家 黑髮女遭狠丟進車裡 15:102021/06/24 娛樂 《科技》宏碁智醫推出視訊診療軟體 多家新北診所啟用 15:082021/06/24 財經 海能風場恐延宕 經部：逾期月扣8％保證金 04:102021/06/24 財經要聞 他欠15萬遭5嫌鐵棒私刑狂毆 凌虐到「整條左腿脫離」慘死 19:072021/06/24 社會 國產疫苗EUA中途換審委惹議 時力立委：衛福部應公開審議委員名單 17:442021/06/24 政治 1分鐘讀財經》台積5奈米大爆發 傳神秘買盤狂掃貨 08:242021/06/24 財經 財經熱門新聞 傳家樂福要賣台灣門市？公司回應了 - 財經 炒股？聯亞藥掛牌2天飆漲近10倍 金管會要查 - 財經 - 中央社 三星都擔憂 陸企狂掃半導體生產設備 中芯能復活？ - 財經 台積EUV產能 下半年爆發 - 財經要聞 - 工商時報 大股東棄船 陽明、長榮大暴崩危險？專家：這天決生死 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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