紅極一時的39歲樂壇天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears），生計被父親傑米斯皮爾斯（Jamie Spears）把持多年，生活十分不自由。她積極解除父親的監管權，23日首度公開談及此事，以視訊出席聽證會，向洛杉磯高等法院的法官申訴，痛訴父親限制她不能再婚，強制她裝子宮內避孕器等惡行，更直說：「他應該為此坐牢！」

布蘭妮因長年受到精神疾病困擾，不時失序脫軌的舉動，讓法院在2008年裁定由父親傑米斯皮爾斯（Jamie Spears）擔任她的監護人與6000萬美金（約16.7億台幣）的財產託管對象。13年來布蘭妮猶如遭監控般過活，前年開始與父親好幾次對簿公堂未果。這回她出席聽證會，激動表示想趕快奪回自己的人生，「這真的對我是虐待」。

她控訴監管權是一種濫用，稱希望重新掌握自己的生活，指自己「不是任何人的奴隸」。她坦言已受盡創傷，甚至無法入眠，天天都感憤怒且以淚洗面。她批評父親的監管權傷害女兒，「我每周7天都在工作，情況猶如性工作者」，更指出自己的信用卡、現金、手機、護照全都被沒收，還被迫與父親安排的工作團隊同住，就近看管。

「我感覺自己被聯手霸凌，非常無助」。她與前夫凱文費德林育有2個兒子，並與小12歲的舞者男友山姆阿斯加利穩定交往多年，卻始終無法正常過自己想過的生活。布蘭妮也表示想要再婚、生小孩，卻被父親拒絕，體內的避孕器也不准取出來，使她無奈至極。對此，布蘭妮的父親則是透過律師代為發表聲明，表示自己對於女兒遭受巨大痛苦感到遺憾。聽證會之後，法官將進行蒐證並做出最後判決。

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