英飛凌（FSE: IFX / OTCQX: IFNNY）與其飛時測距（Time-of-Flight，ToF）合作夥伴pmdtechnologies攜手產業領先的影像專家ArcSoft，目前正在開發智慧手機螢幕下ToF相機一站式解決方案。

該方案將為人臉辨識和行動支付等對安全性要求極高的應用程式提供精準可靠的紅外線影像和3D資料。智慧手機ToF解決方案市場預計在2025年將達到超過6億個感測器單元，從2021年起，年複合成長率約為32％。全新螢幕下解決方案將於2021年第三季上市，並將在6月28日至7月1日舉行的MWC 2021世界行動通訊大會期間亮相。

前置ToF相機大多用於臉部辨識以及照片最佳化，英飛凌和pmdtechnologies已經為多款智慧手機的臉部辨識功能提供極為先進、安全的3D ToF感測器解決方案。

最新的臉部辨識解決方案將新增ArcSoft的螢幕下相機系統，在確保臉部辨識的安全性和影像品質的同時排除螢幕的影響因素。在臉部辨識等關鍵應用領域，屏下影像的灰值和深度資料的品質絲毫不比傳統相機遜色。