金管會公布保險業匯兌損益最新統計，雖然2021年5月新台幣匯率持續強升，使壽險業前5月淨匯損增至1207億元，但避險效益持續顯現，使5月單月淨匯損降至229億元。合計壽險業前5月稅前獲利達2220億元、年增達近1.54倍，超越去年全年2061億元紀錄。

金管會統計，新台幣匯率前5月強升達3％，壽險業出現3094億元匯損，所幸在避險工具收益2335億元、扣除換匯成本606億元後，繳出1729億元避險收益，加計收回外匯價格變動準備金158億元回沖，合計淨匯損1207億元，較前4月增加229億元。

其中，新台幣5月續升1.06％，使壽險業5月仍出現1127億元匯損，所幸在避險工具收益963億元、扣除換匯成本108億元後，仍繳出855億元避險收益，加計收回外匯價格變動準備金43億元回沖，使合計淨匯損降至229億元，較4月365億元減少。

由於先前積極實現投資利得挹注，壽險業前5月稅前獲利達2220億元、年增達近1.54倍，已超越去年全年2061億元紀錄。產險業前5月稅前獲利93億元、亦年增達45.3％。合計保險業前5月稅前獲利2313億元、年增達1.46倍。

壽險業截至5月底淨值2.45兆元，月減2.12％、仍年增達30.7％，產險業淨值1475億元，雖月減1.01％、仍年增達12.7％。合計保險業淨值2.6兆元，較4月底2.65兆元減少2.05％，仍較去年同期2.01兆元增加29.6％。

據金管會統計，壽險業截至5月底投資台股市值2兆1143億元、月減425億元，主因台股受國內疫情升溫衝擊，5月下跌達2.84％。不過，若以指數跌幅推算，壽險業投資台股市值應降至2兆955億元，由此可推估壽險業利用拉回時，趁勢加碼台股約100～200億元。