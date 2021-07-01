台中銀(2812)今（1）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利0.24元、股票股利0.45元，合計派利0.69元。展望後市，面對新冠肺炎疫情考驗，台中銀將以5大目標為方向，持續創新產品、驅動多元獲利，創造永續價值。

為確保所有出席股東安全參與股東會，台中銀自報到至會議現場皆採取高規格防疫措施，備有充足場地隔間提供股東使用，主會場與備援會場各獨立隔間分流視訊轉播，出席股東均可使用發言條或透過麥克風發言，議案表決投票採分流引導至會場投票處進行。

台中銀受各國央行降息、投資子公司獲利受疫情衝擊影響，2020年合併淨收益116.43億元、年減3.74％，為近3年低點，但稅後淨利40.25億元、年減6.81％，仍創歷史次高，每股盈餘（EPS）1.03元。

受惠三大淨收益同步成長，台中銀2021年首季合併淨收益32.88億元，季增5.12％、年增18.81％，創近20年高點。稅後淨利11.3億元，季增3.84％、年增達28.48％，創近5季高點，每股盈餘（EPS）0.27元。

而惠譽國際信評4月28日公布台中銀國內長期評等調升至A、國內短期評等為F1，評等展望為穩定。惠譽表示，台中銀因受惠商業模式逐漸多元，以及近幾年策略目標改變後資產品質與資本水準提升，此次評等調升為反映該行體質及獲利進步。

展望後市，面對新冠肺炎疫情的考驗，台中銀將以優化金融監理、強健經營體質、精進組織韌性、加速數位轉型及落實普惠金融等5大目標為方向，持續創新產品，驅動多元獲利，創造永續價值。

台中銀今年整體放款目標成長2.9％，帶動整體資產規模維持穩健成長。總經理賈德威表示，即使今年面對疫情陰影籠罩，台中銀仍將持續秉持「用心盡在其中」的品牌精神，實踐「本國第一線、社會最期待、顧客最信賴」的目標願景。