嘉威(3557)8000萬元現金增資今天除權，本次現增以每股76元溢價發行，預計8月中旬募集完成，募資金額達6.08億元的資金，募集資金將用於償還銀行借款，改善財務結構，負債比預計由67.23％降至50％以下。

該公司原本工廠有164台射出成型機台，因應營運成長需求，2020年購置20台射出成型機台，並在去年底在廣東廠建置完成，今年第1季正式投入生產，新的產線主要生產PET環保材質產品，超前部屬後疫情時期的補貨潮。

受惠於美國景氣持續復甦，4月及5月營收分別為3.94億元、3.55億元來看，4、5月營收合計達7.49億元，若加計6月營收，可望大幅超過去年第2季的8.2億元營收，顯示購併prepara廚具品牌業務效益發酵，強化原本淡季營收，法人估計公司訂單能見度已達第3季，第2、3季營運可望淡季不淡，第4季迎接旺季，營運表現後市可期。

嘉威採取每上、下半年各分派一次的股利政策，最近一次配發現金股利3.65元，股利分派佔每股盈餘比率約為7成，股利已在5月14日發放。下半年可望再分派一次股利，公司2020年獲利達一個股本，全年因為營運活動產生的現金流入更超過1個資本額，今年整體營運呈現穩定成長的趨勢之下，市場普遍看好今年第二次的的股利分配。