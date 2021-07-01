傳統旺季來臨，終端市場需求穩定，銅箔基板廠-台燿(6274)今年下半年看起來還不錯，有機會依循往年趨勢，下半年業績比上半年好。

下半年是銅箔基板產業傳統旺季，台燿下半年業績多比上半年好，僅去年下半年因中美貿易戰導致大陸基礎建設放緩，影響到台燿去年下半年業績表現，不過今年在台燿歐美客戶佈局成果開始顯現，以及大陸基礎建設重啟下，台燿營運可望重回往年成長軌道。

台燿今年第1季因銅箔、玻纖等上游材料價格大漲，單季稅後盈餘3.44億元，年減19.06%，單季每股盈餘為1.29元；不過，隨著各國陸續重啟5G基礎建設，台燿營運已現谷底翻揚，累計前5月合併營收為82.66億元，年成長2.03%，法人預期，台燿今年下半年營運可望優於上半年。

台燿今天舉行股東會，會中通過109年度財報及股息，109年合併營收為180.46億元，營業毛利為42.24億元，合併毛利率為23.41%，稅後盈餘為17.75億元，每股盈餘為6.67元；預計將配發現金股息每股4.8013887元。