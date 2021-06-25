美股消息面：

1.美國5月耐久財訂單月增2.3%，不如市場預期的月增2.8%。

2.美國第一季國內生產毛額（GDP）季增年率終值為6.4%，與先前公布的初估值一致。個人消費支出（PCE）物價指數終值上漲3.7%，核心PCE物價指數終值上漲2.5%，均符合市場預期。

3.美國勞工部公布，上周（截至6月19日）初次請領失業救濟金人數周減少7000人，至41.1萬人，超出市場預期的38萬人。上周初領失業救濟金人數4周均值為39.775萬人，較前一周增加1500人。截至6月12日止當周，美國續領失業救濟金人數為339萬人，較前一周減少14.4萬人。

4.美國總統拜登宣布與參議院兩黨團體就基礎建設計畫達成協議，周四紐約期油收漲22美分或0.3%，為每桶73.32美元，盤中一度升至74.25美元，創下2018年10月來新高。倫敦布蘭特期油收漲37美分或0.49%，為每桶75.56美元，盤中最高升至76.02美元，創下2018年10月來新高。市場將密切關注下周石油輸出國組織與其減產盟國OPEC+的會議結果。

5.聯準會官員對通膨和利率的看法分歧，周四美元持平，尾盤報91.79，仍略低於上周五創下的兩個月新高92.408。

6.聯準會官員對通膨和利率的說法令市場有如霧裡看花，周四紐約期金收跌0.3%，為每盎司1778.5美元。