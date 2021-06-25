美國邁阿密戴德郡瑟夫賽德市（Surfside）附近一座維修中的12層高濱海大廈，其中一側於24日凌晨1點半突然倒塌，至少1人死亡、10人受傷；蔡英文總統表示，對佛羅里達州大樓坍塌事件表達關心與慰問，希望搜救工作順利。
蔡總統今天頒授美國在台協會台北辦事處處長酈英傑「大綬景星勳章」；蔡總統致一開始，就先對佛羅里達州大樓坍塌事件表達關心與慰問，希望搜救工作順利。
今出席觀禮者，包括總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、前台積電董事長張忠謀、AIT處長酈英傑以及AIT的同仁。
美國邁阿密戴德郡瑟夫賽德市（Surfside）附近一座維修中的12層高濱海大廈，其中一側於24日凌晨1點半突然倒塌，至少1人死亡、10人受傷；蔡英文總統表示，對佛羅里達州大樓坍塌事件表達關心與慰問，希望搜救工作順利。
蔡總統今天頒授美國在台協會台北辦事處處長酈英傑「大綬景星勳章」；蔡總統致一開始，就先對佛羅里達州大樓坍塌事件表達關心與慰問，希望搜救工作順利。
今出席觀禮者，包括總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、前台積電董事長張忠謀、AIT處長酈英傑以及AIT的同仁。
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