母公司聯亞生技新冠疫苗解盲在即，聯亞藥(6562)股價飆不停，雖然金管會放話要查，但今日跳空開高後，一度站上300元大關，漲幅在10%以上。

聯亞生技新冠疫苗二期臨床試驗預計6月底解盲，外界預期，最快今日下午就會宣布日期，聯亞生技已規劃同屬聯合生物醫藥(UBI)集團的Vaxxinity接續進行海外三期臨床試驗，目前已規劃前進印度執行。

值得注意的事，聯亞藥僅是負責新冠疫苗的針劑充填代工，而非新冠疫苗的研發，與高端疫苗由研發到生產銷售一手包，部分原料藥、針劑委外生產並不相同，追高留意風險。

聯亞生技主要負責疫苗的研發及進行臨床試驗，另一子公司聯合生物製藥負責疫苗之原料藥生產，而聯亞藥則進行混合及針劑充填等疫苗代工製造，最後再交由聯亞生技負責疫苗銷售。銷售方面，聯亞藥表示，Vaxxinity與聯亞生技都可以接單。

聯亞藥在6月23日以每股30元登錄興櫃，24日一度站上300元新高，針對股價波動是否有異常，金管會表示櫃買中心將依法查核。