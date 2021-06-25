從事買賣批發業的劉德仁疫情期間在家中為孫子手工打造吊車、房屋等大型玩具，不僅孫子玩不膩，引來千名網友大讚：「阿公有缺孫嗎？」。（蔡旻妤攝）

從事買賣批發業的劉德仁疫情期間在家中為孫子手工打造吊車、房屋等大型玩具，不僅孫子玩不膩，引來千名網友大讚：「阿公有缺孫嗎？」。（蔡旻妤攝）

神人阿公為寶貝孫打造玩具 網：缺孫嗎？

61歲的劉德仁巧手替孫子DIY打造大型拖吊車、火車頭、房屋、彈珠台，材料大部分雖然以紙板手工製作，但細節超仿真，彈珠台可以打，拖車有方向盤可讓孫子駕駛、還載上家中兩隻狗狗，甚至擋風玻璃的雨刷都可使用，各種超狂手座玩具，於是媳婦決定將照片、影片PO上網，竟引來1400多名網友按讚留言，不少網友看了羨慕大喊「太強！阿公缺孫女嗎？」、「開放阿公接單嗎？」、「阿公有開線上教學課程嗎」。

「開什麼玩笑，沒有打算賣啦，給自己孫子玩玩還可以！」有手作魂的劉德仁謙虛表示，由於是工科出身，加上買賣批發業，因此乾淨紙箱、包材唾手可得，他說，這些玩具沒有一定規格和製作方法，都是手邊有什麼材料就用，以方便為主，若被玩壞也能自行修補；他強調手工製作並不難，只是需要時間，因難度不同，也得花時間備料，製作1項大型玩具平均得花4、5個小時。

劉德仁笑稱自己內心還住著小孩，因此手工製作完全不累！他發現自製玩具非常受到孫子陞陞喜愛，推測是因從零到有，孫子都一直全程陪同在旁，因此會比市售玩具更有歸屬感。目前孫子特別喜歡在紙板製作的房屋內倒頭睡覺，睡前還會不斷呼喚家中毛小孩：「快來我家參觀」；另外，耗時最長的拖吊車可開門進入、後方捲線器亦能手動捲線，備料時間雖長，但有更多細節也讓孫子玩不膩。

劉德仁黃姓媳婦開心表示，原本擔憂疫情期間不能出門，會悶壞孩子，因此每天規畫課表，讓孩子作息能按表操課，未料平時不多話的公公竟然拿出超狂本領，讓她帶孩子省了一點力，雖然家中沒有一天整齊的，但仍希望所有家人開心就好。