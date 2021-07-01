李春旭開計程車多年，熱心服務乘客獲肯定。（嘉義市政府提供）

嘉義市「疫苗接種特約計程車」接送高齡長輩接種疫苗，由市府補貼車資，以此鼓勵接種，讓民眾有感，有50多名司機加入服務行列，資深女司機李春旭個性樂觀，熱心攙扶長輩上下車、與長輩聊天，就有阿公樂給1000元小費，讓她很感動。

60歲李春旭是車行老闆，也跑車載客，人行已30多年，經驗豐富，加入市府「疫苗接種特約計程車」方案，主要接送80歲以上長輩，共接送約50趟次。

李春旭說，老人家行動慢，她攙扶他們上下車、耐心等候都是基本的，車程中大部分長輩很好聊天的，有位阿公下車時給她1000元，說「免找啦，疫情期間很難賺錢」，這種體恤的心，她很感動。

4年資歷的36歲陳怡欣說，疫苗接種計程車的排班時間彈性，可以在接種站等候，也可以在外跑車，自己安排調配載客。

華麗計程車行董娘丁靜惠說，當初臨危受命，在短短幾個小時內號召車行司機響應市府政策，接送長輩到港坪體育館，每趟僅賺幾十元，收入其實很有限，但很欣慰大家共同努力完成任務。

市府社會處長林家緯表示，嘉義市「疫苗接種特約計程車」服務期間自6月15日至17日、20日至22日，6天共有1817人次搭乘，市府補助每趟車資50元，乘客自付50元，鼓勵疫苗接種成效，民眾有感，這次共有50多名司機加入服務行列，其中有7、8位女性駕駛。

林家緯表示，7月2日至4日將開放70歲以上市民接種疫苗，接種地點在東區北興國中活動中心、西區港坪體育館，再推出疫苗接種特約計程車3.0版，跳表計費，每趟車資市府負擔80元，其餘車資使用者自付。