【愛傳媒葉毓蘭專欄】在4月21日有則令全台灣人都很傷心跟不解的新聞，那就是台中市有一名七歲的黃小弟被六段柔道教練狠摔重傷，在影片傳出後，全國民眾既難過又氣憤。在當時，我也發了文章表示意見，認為這起意外不但不可思議，更不可原諒！

黃小弟與死神拔河了七十天，還是不治，看到新聞的當下，我百感交集，雖然這一個多月以來大家都被疫情壓得喘不過氣，幾乎忘了追蹤他的近況，但黃小弟的離世，喚醒了我們在兩個多月前全民的同仇敵愾。

那時，據新聞報導，初學乍練柔道兩週的黃小弟，在教練重摔倒地後說了一句「教練是大笨蛋」，就被68歲的何六段狠狠地教訓，反覆重摔二十多下。

很難想像一個六段高手、阿公級的教練，居然可以對一個7歲的孩子下如此的重手？他真的是合格的教練嗎？

護身倒法是柔道最重要的基礎，四十六年前，我剛進警大上柔道課時，前面有三個月都是在上這些護身倒法等基本功。

武德與禮儀，也是柔道最重要的精髓。我的恩師張聰輝、廖運成，雖然都是柔道大師，從不炫技，是待人有禮，處世純熟，底蘊深厚的君子。

我由衷希望黃小弟的意外只是個不幸，所有體育活動都應該是以安全為最優先，任何課程的師長、教練都應該要先教導學員如何保護好自己，如何正確使用器材、遇到意外時該如何應對、保持冷靜等。

黃小弟走了，當初何教練也被依傷害致重傷害罪、違反兒少法起訴，檢方也請求法院加重量刑；現在黃小弟去當天使了，希望法院應變更起訴法條，依傷害致死罪審理，一定要還給黃小弟一個公道。

黃小弟的犧牲不會白費，希望之後國人都能夠更加重視訓練安全的重要性，主管機關也要能夠負起責任，制定更周延的法規以及檢核機制來扼止類似的不幸再發生。

但願每個孩子都能平安長大⋯⋯

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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