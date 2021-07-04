刪Ｑ總部今日再度呼籲中選會審慎評估投票日期。（刪Ｑ總部提供／陳淑娥台中傳真）

立委陳柏惟罷免案投票日，將在7月16決定延期與否，中選會4日再度出面說明。刪Q總部表示，7月2日若總部沒提出疑義，若沒有藍綠白各民代政治人物陸續聲援刪Q行動，並提出相同質疑，中選會是否看沒人說話就直接定案828投票，「會吵的孩子才有糖果吃嗎？」

刪Q總部表示，一直以來他們都以中選會為主盡力配合，也多次和支持者表示要相信中選會會公正辦理，但是7月2日公布罷免成案，同日又直接公佈投票日期為8月28日，和公投一樣都會造成群聚，但卻有兩套標準，確實令人質疑，萬一真的強行在疫情尚未明朗時刻舉辦投票，若造成防疫破口，台中第二選區鄉親是不是要被冠上防疫漏洞惡名？

刪Q總部指出，對於7月16日的委員會，總部也提出質疑，如果7月2日公布投票日期當天，他們沒有提出疑義，真的會另外召開7月16日這場會議討論嗎？如果沒有藍綠白各民代政治人物陸續聲援刪Q行動，並提出相同質疑，中選會是否7月16號看沒人說話，就直接定案828投票。

針對中選會今日回應，刪Q總部表示，與他們先前訴求並無衝突，中選會將要在7月16決定延期與否，他們當然是在這個之前要把訴求說出來，說出訴求跟中選會7月16號開會不衝突，反而讓中選會能更清楚明白台中第二選區選民的擔憂。

刪Q總部重申，他們希望罷免不適任的立委，但更希望生活在這塊土地的鄉親們都能平安健康，請中央選舉委員會的委員們，能夠審慎的評估投票日期「為人民忍耐、為人命忍耐」，同島一命、天佑台灣。