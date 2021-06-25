外交部長吳釗燮日前受訪時表示，兩岸隨時可能開戰，要因應武統準備，對此，國民黨主席江啟臣25日表示，「無恃敵之不來，恃吾有以待之」是國防最重要的目的，能用政治智慧解決，就不要動到干戈，他呼籲兩岸應「用對話代替對戰」，台海和平是大家共同的責任。

江啟臣說，國軍戰備非常辛苦，隨時防範敵人來襲，作為決策者與國家領導者應該思考如何避免讓人民捲入不必要的衝突，能用政治智慧解決，就不要動到干戈，國民黨一再強調，兩岸應尋求和平解決方式，追求台海和平穩定與安全，包括G7、美日安保宣言等皆提到要確保台海和平穩定、兩岸和平方式解決。

他再次呼籲兩岸應「用對話代替對戰」，台海和平是大家共同的責任。

針對很多藍營縣市首長心急如焚，五月份就提出授權地方政府採購疫苗，江啟臣高分貝怒嗆中央「中央不急、地方很急、人民更急」，但中央政府態度消極，甚至讓人感覺是官僚心態，令人失望。

他質疑，地方政府急著要採購疫苗，中央政府會讓地方政府買？還是又將防疫、疫苗當政治，最後又甩鍋給兩岸關係？