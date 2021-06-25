前立法委員蔡豪5年前性侵女助理被判4年10個月，最高法院駁回上訴定讞，25日上午發監執行，解送高雄二監，不過，蔡豪服刑後仍不排除循求救濟管道。

前立委蔡豪於2016年趁女助理喝酒醉時，在辦公室內對女助理性侵，女助理到榮總急診時，蔡豪又將她拉出醫院，載往汽車旅館上下其手，女助理因不堪身心受創，終於隱忍2年後向警方報案提告。

一、二審法官在開庭審理期間，蔡豪均否認犯行，不過法官認為被害人指認歷歷，且前後陳述均一致，因此不採信蔡豪辯詞，合議庭認定，蔡豪犯後飾詞，態度不佳又推卸刑責，顯無悔悟之心，依強制性交罪判他4年徒刑、強制猥褻罪判刑1年4個月，合併應執行4年10個月刑期，全案上訴最高法院，於上周駁回上訴宣告定讞。

橋檢17日下午接獲通知後，即啟動防逃機制，除調派警力監控外，防疫期間要求蔡豪每日視訊回報行蹤，檢察官於25日上午10時傳喚蔡豪到案，經訊問後，諭知發監執行。

蔡豪服刑前仍強調相關指控均無具體事證，都是子虛烏有，強調自己是清白的，服刑後不排除循求可能救濟的機會。

蔡豪曾在2008年參選立委賄選，被判刑4年定讞入監服刑，當時曾獲檢察總長提起非常上訴，後改判3年10月，2015年9月獲准假釋。