前年雲林縣北港分局陳姓副所長，對一名自行到案的民眾上銬，事後他覺不妥又偽造執行管束通知書，誘騙當事人妻子前往派出所簽名，懲戒法院認定他嚴重損害政府之信譽，為維持公務紀律，判決降1級改敘。可上訴。

陳男明知這名當事人並不符合現行犯、準現行犯或執行管束措施的要件，依法不得逮捕或管束，他竟假借職務上權力妨害自由，在2019年7月28日晚上7點多，將因其他刑事案件經警通知自行到案的當事人上銙4小時，之後才讓其離開派出所。

陳男知道自己行為有觸法之虞，隔月他假造雲林縣警察局北港分局執行管束通知書，通知當事人妻子到派出所，以此通知她並交付予她簽名確認，企圖讓先前他違法上銙的事情合法化。

刑事部分，法官斥責陳男恣意對被害人上手銬，事後還製作假的執行管束通知書公文書，他使公權力蒙羞，所為均非可取，惟念他尚知坦承犯行，給予緩刑3年，向公庫支付10萬元確定。行政究責部分，判他降1級改敘。