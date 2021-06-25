美股領漲下，主要亞股紅通通，台股25日續攻收連四紅，外資連三買且轉為匯入，加上出口商進場拋匯，激勵新台幣升勢，上演股匯雙漲，終場收在27.907元兌1美元，升值9.5分，為連續二個交易日走揚，台北外匯紀公司成交量9.65億美元。

新台幣同步收周線，累計本周貶值9.7分或0.35％，周線連二黑。外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）出面滅火，通膨預期稍緩和，美股回歸向上軌道，帶動主要亞股跟進，台股也開高收漲95點，攻克17500點之上，外資由買匯轉賣匯，買超台股新台幣87億元，已連續三個交易日買超，且出口商月底加季底的拋匯作帳需求出籠，齊力推高新台幣，一舉回到27元價位。

外匯交易員認為，本周新台幣主要受到股市連動，震盪相對加大，但28元價位如預期屬於短暫行情，畢竟在出口表現續亮眼，出口商滿手美元等著進場，接下來月底加季底拋匯量能較大，如無重大意外事件出現，預料新台幣短線應是欲跌不易格局居多。