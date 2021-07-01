進入7月後，電子股旺季即將鳴槍起跑，誰將躍升為下半年台股主流。新光店頭基金經理人鄭君楠認為，汽車電子及半導體設備相關蓄勢待發，未來有機會扮演電子股攻擊要角，電子股將再起。

現階段台股資金有望轉向電子股，下半年利基題材，將轉向車用半導體及半導體設備相關。

鄭君楠表示，全球的汽車製造供應鏈將恢復正常運作，低基期調整已久的汽車產業，將成為下半年行情主軸，車用電子相關族群有機會引領電子股續攻。

另一方面，鄭君楠認為，全球半導體極度缺貨，晶圓代工又佔科技產業上游之舉足輕重地位，成為各國極度重視的重點產業，預料未來全球將掀起蓋晶圓新廠潮。

國際半導體產業協會(SEMI)推估，未來兩年內，全球將新蓋約29座新晶圓廠，預料將大舉帶動半導體相關之設備、耗材、及廠務工程需求，使下半年台股電子族群擁利多，接棒利基族群，可望成為未來長線利多，台股下半年表現不寂寞，透過基金擇優選股操作，更有機會掌握超額報酬機會。