美國總統與參眾兩院達成基礎建設協議，美股三大指數隔夜收紅，那指升破頂。亞洲主要股市周五齊漲，A股收高；恆指全日高走。

周五香港恆生指數收漲405.76點或1.40%，為29288.22點，重返2萬9000點。國企股(H股)收漲201.14點或1.88%，為10878.45點。

科技指數大漲2.44%。騰訊升2.7%，報598.5港元，成交金額達114億港元。美團漲4.8%，報330.0港元，成交金額為次高，為102億港元。快手、B站分別漲逾7%。

金屬股表現佳。中國鋁業、洛陽鉬業漲6%；江西銅業、紫金礦業集體收高。

海底撈小漲0.27%，報37港元。創辦人張勇25日表示，趨勢判斷錯誤，去年六月還作出擴店計劃，確實盲目自信；並直言作為最大股東，對業績增長不抱有希望。

小鵬汽車周五公告，6月25日至6月30日招股，香港發售425萬股，國際發售8075萬股，每股發行價180港元，每手100股，入場費為18181.38港元。