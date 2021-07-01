市場擔心新冠疫情反轉，進而影響到景氣復甦。1日日經收28,707.04點，跌84.49點或0.29%。東證收1,939.21點，跌4.36點或0.22%。

因日本最新的新染疫者又創自5月26日以來最多，因此，日本政府正考慮將東京和其它地區原兩周社交禁令，再延長至1個月。

IwaiCosmo證券投資認為，市場正在觀望，因為擔心疫情再度失控。過去一個月，因期待景氣復甦的買盤力道正在熄火中。不過，一些比美股相對便宜的日本同業類股，卻成為市場追逐對象。

科技股領跌日經因而疲弱，大量投資新創業者的軟銀集團跌0.63%，晶片製造設備商愛德萬測試跌1.8%，醫療器械製造業者泰爾茂也跌1.53%。

東交所中，航運產業表現最差跌3.84%，川崎汽船跌4.63%，商船三井跌3.93%，日本郵船下跌3.73%。

曾公布季獲利創新高的家具與家居用品商宜得利，上漲2.14%。

信越化學漲1.32%，東證指數中漲幅最大，其次是索尼也漲1.16%。

7&i集團跌1.51%，在東證指數中跌幅最深，其次是三井物產跌1.28%。