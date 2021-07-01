《港股》特區成立紀念日 港股休市 09:442021/07/01 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周四(7月1日)為香港特別行政區成立紀念日，港股休市。 鼎炫-KY子公司申請A股創業板上市 台股創新高 劍指2萬點 #紀念日 #港股 #休市 #香港特別行政區 #成立 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮市值突破兆元 躍第四大 04:102021/07/01 財經要聞 拜登勿忘和平禱詞 04:102021/07/01 時論廣場 七大科技巨頭市值直逼10兆美元 04:102021/07/01 全球財經 《興櫃股》國內離岸風電EPC申請上市 森崴搶頭香 09:442021/07/01 財經 微解封 7月12日餐飲有望恢復內用 04:102021/07/01 焦點要聞 陸港澳可望7月中通關 來往免檢疫 04:102021/07/01 焦點新聞 日盛期貨：迎接Q3除權息旺季 交易股票期貨好時機 09:102021/07/01 財經 傳國產化造假 伯威海事澄清 依規定行事 04:102021/07/01 財經要聞 台股開盤17839點再創新高 鋼鐵人、航海王續強 09:062021/07/01 財經 中共百年黨慶 空前亮15架殲-20編隊飛行 09:082021/07/01 軍事 兩岸智庫交流 盼搭橋減少誤判 04:102021/07/01 產業財經 財經熱門新聞 長榮明「出關」大尾來了 專家：這訊號出現就殺進去 - 要聞 升息恐慌壓不住？鷹派示警：小心8年前這場災難重演 - 財經 英特爾10奈米新品又延 新CEO上任首敗 這類台股壓慘了？ - 財經 陽明這一波敗給長榮 只有當老三的命？內行人把兇手指向它 - 要聞 航運沒敵人 電子會活了1天又死？謝金河洩1關鍵數據 終於懂了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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