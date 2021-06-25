高市路竹區延平路一家自助洗衣店，25日傍晚發生火警，火勢夾雜濃煙不斷竄升，爆炸聲響嚇壞附近居民，警消獲報出動路竹、湖內及永安分隊前往佈線搶救，火勢10分鐘後獲得控制，30分鐘後撲滅，所幸當時店內無人，沒人受傷受困，起火原因不排除是烘衣用瓦斯鋼瓶外洩造成，但確切原因仍需進一步鑑識釐清。

警消指出，25日傍晚5時54分接獲路竹區延平路有火警，警消趕抵現場搶救，發現起火地點是一家自助洗衣店，由於該處是鐵皮加蓋的一樓建築物，火勢燃燒猛烈，附近居民聽見爆炸聲響衝出查看，發現起火燃燒，立即報警處理。

高市消防局出動路竹、湖內及永安分隊前往佈線搶救，由於火勢燃燒猛烈，後續又增派人力趕往支援搶救，共計19車37人到現場佈線滅火，附近的湖內分局交通分隊也到場交通指揮，所幸火勢在10分鐘後獲得控制、30分鐘後撲滅，無人受傷受困，起火原因進一步釐清中。