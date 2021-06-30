北市新生北路大樓火警 洗到一半發現陽台起火 民眾倉皇逃出 02:312021/06/30 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消獲報趕抵現場，火勢並未擴大，無人傷亡。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市新生北路一段1棟住宅大樓30日凌晨0時發生火警，住在6樓的住戶洗澡途中突然發現後陽台起火，趕緊逃生並報警；警消獲報抵達現場，發現陽台冒出陣陣濃煙，緊急疏散90多位住戶並灑水灌救，所幸並未造成人員傷亡。至於火警發生的原因及財物損失，則由警消調查釐清中。 高雄民宅起火竄濃煙 母帶7歲兒躲陽台驚險獲救 企業捐便當 民眾捐飲料 齊心力挺清水警防疫 #發現 #陽台 #住戶 #警消 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北市圖推真人圖書 供民眾免費線上共讀 19:512021/06/29 寶島 提供吃住誘求職交帳戶詐投資者 男嗆警疫情不能抓人下場曝 12:492021/06/29 社會 陳仙梅歌女初登場兒誇「像公主」樂翻 04:102021/06/29 娛樂新聞 3天配發百瓶疫苗遭質疑 北市：沒獨厚振興醫院 16:382021/06/29 生活 疑金錢糾紛 女遭4惡煞當街押走囚民宅獲救 10:292021/06/29 社會 六都十大交易熱區出列！都有這些「房市買氣關鍵」 15:562021/06/29 房市新訊 枋山傳播鏈5人頻繁出入枋寮醫院 果農妻求診也染疫 17:002021/06/29 生活 詐騙老梗「監管帳戶」70萬 所長揚言開槍車手腿軟自摔遭逮 10:492021/06/29 社會 北病南送老翁治癒後家人卻相繼染疫隔離 彰基暖心助安置 13:102021/06/29 生活 處理糾紛謝款金額談不攏 基隆女遭4壯漢強押拘禁民宅 13:042021/06/29 社會 英機密文件驚現巴士站 俄諷誰還需駭客 04:102021/06/29 國際大事 社會熱門新聞 雲林芭樂攤絕地求生 滿500逆天長腿比基尼辣模親送到府 - 社會 台中警測速大執法 一周取締1萬6458件 - 社會 2週前打過疫苗 澎湖馬公警倒臥分局停車場猝死 - 社會 台中7歲柔道童遭重摔腦傷 與死神搏鬥70天宣告不治 - 社會 FB長髮甜美正妹遭親妹出賣 真實照曝光網驚：喪盡天良！ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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