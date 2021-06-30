台北市新生北路一段1棟住宅大樓30日凌晨0時發生火警，住在6樓的住戶洗澡途中突然發現後陽台起火，趕緊逃生並報警；警消獲報抵達現場，發現陽台冒出陣陣濃煙，緊急疏散90多位住戶並灑水灌救，所幸並未造成人員傷亡。至於火警發生的原因及財物損失，則由警消調查釐清中。