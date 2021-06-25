美麗島電子報最新6月民調出爐，蔡英文信任度雖仍然比不信任度來得高，但是在施政滿意度上，竟然已經進入死亡交叉，且蘇貞昌死亡交叉的差距越來越大！劉寶傑分析，這有可能改變台灣政治結構！

美麗島電子報董事長吳子嘉25日在《關鍵時刻》政論節目中指出，美麗島電子報今天終於出爐，是23日與24日執行的，是最新的數字。

劉寶傑在節目中補充，這份民調是柯文哲北農事件以及美國捐贈給台灣250萬劑莫德納疫苗過後所做的民調。吳子嘉分析，這份民調是對蔡英文的利多事件都出現以後，所做的調查，結果還是死亡交叉。

民調結果顯示，雖然信任蔡英文的民眾有48.3％，不信任蔡英文的民眾有46.3；但是滿意蔡英文執政表現者為47.6％，不滿意蔡英文執政表現者為49.1％，以執政滿意度來看，已經正式步入死亡交叉。

另外，吳子嘉砲轟，行政院完全不知道在想什麼，完全不知道民眾的痛苦，等到疫苗打完，中低收入、苦勞大眾和靠日薪生活的人民都要餓死了。因此，蘇貞昌上個月就已經死亡交叉，不滿意度48.9％，滿意度是46.3％，差距是2.6％；這個月死亡交叉擴大，不滿意度是50.5％，滿意度是44.3％，差距擴大到6.2％。

吳子嘉示警，台灣這一波疫情還沒度過，下一波Delta病毒又入境台灣了，未來怎麼辦？這屆大學生20萬畢業，就業怎麼辦？如果台灣被Delta病毒突破，會陷入非常緊張的境地。