新華社報導，河南省商丘市柘城縣遠襄鎮北街震興武術館25日發生致學員18死16傷的「6·25」重大火警事故，河南省商丘市人民政府新聞辦公室26日發布消息，柘城縣委書記、縣長，遠襄鎮黨委書記、鎮長已被免職。武術館經營者陳林等3名涉事嫌疑人，已被公安機關依法採取刑事強制措施，起火原因調查中。

6月25日凌晨3時許，柘城縣遠襄鎮北街震興武術館發生重大火警，現場造成造成18人死亡、6人重傷、10人輕傷。傷亡人員均為寄宿武術館的培訓人員，傷者在醫院救護中。

依大陸工商登記資料顯示，事故發生的武術館名為柘城縣震興國際搏擊俱樂部，2017年8月30日在柘城縣市場監管局牛城所設立登記。經營者陳林，企業類型為個體工商戶，所屬行業為體育，經營範圍是武術培訓。

目前，事故原因仍在調查中，善後工作正在進行。

柘城縣消防救援大隊大隊長詹合義表示，火警現場作為武術培訓機構，應當主動辦理消防設計、驗收或備案手續，但機構所在建築為村民自建房，建設時性質並非培訓機構，並未辦理審核、驗收或消防備案手續，相關情況還需進一步核實。事故原因仍在調查中。