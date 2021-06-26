嘉義縣專勤隊移民官陪同大陸海難船員至松山機場搭機出境。（移民署嘉義縣專勤隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣專勤隊移民官向大陸海難船員講解返回大陸地區流程。（移民署嘉義縣專勤隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大陸海難船員獲嘉義縣專勤隊、新住民婦幼關懷協會理事長鄒宗瓊大力協助，得以順利返鄉。（移民署嘉義縣專勤隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣專勤隊移民官帶著大陸海難船員至醫院做出境前核酸檢驗，4人全是陰性。（移民署嘉義縣專勤隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

一艘大陸籍船隻上月5月15日在澎湖外海發生船難，船上4名大陸籍船員幸運獲救，但因事發突然，船員由海鷗直升機吊掛送到嘉義時身無分文，連證件都沒有，經移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊協助下，今26日凌晨歷經浩劫的4人已平安返家。

嘉義縣專勤隊指出，出事的大陸船隻當時船隻半沉、船員受困，經國家搜救指揮中心、海巡署、移民署及嘉義縣衛生局等單位緊急救援，由海鷗直升機將4名陸船員救護吊掛至水上機場，並送至嘉義長庚醫院及台中榮總嘉義分院救治，所幸4人沒有明顯傷勢，PCR檢測也是陰性。

因船員隨身衣物及財物都沉入大海，身無分文，嘉義縣專勤隊全力相助，並尋求嘉義縣新住民婦幼關懷協會理事長鄒宗瓊幫忙，提供簡單衣物、拖鞋等生活用品，以及安排住宿、返鄉費用、辦理返鄉文件等，最後由移民官開著夜車，今凌晨3點載著船員們從嘉義出發至松山機場搭機返鄉。

來自河南省的船員「阿中」向移民官表示，船隻鍋爐突然爆炸，船身嚴重進水，船上4人只好穿救生衣跳海棄船逃命，沒多久船隻就沉入大海，好在有直升機即時出現救命，上岸後又得到移民署協助，打理他們在台生活、辦理返鄉文件，「一路上非常感謝台灣人的幫助」，4人在候機室不斷地向移民官表示感謝，進入登機口前更不忘轉身與移民官揮手道別。

嘉義縣專勤隊長張玉龍表示，急難救助及人道關懷不分國籍，特別在疫情期間，對發生船難的船員更應該多點關心及照料，也感謝嘉縣衛生局及嘉義縣新住民婦幼關懷協會等單位，跨機關合作，大家一同協助船員平安回家。