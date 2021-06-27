一名南部某國三男學生，去年因用手機偷拍2名女同學內褲，照片被同班女同學看到後向師長報告，遭校方記2小過險無法直升高中部，但男學生卻控訴，因他的英文名為「Johnny」，同學們在群組不但在群組罵他狗，還把他踢出群組，而且見到流浪狗時都一直喊Johnny，對他集體霸凌，因此向13名同學及家長共30多人求償300餘萬元，法院判他敗訴。

根據判決書記載，目前已經讀高中的男學生主張，師長及同學皆以Johnny稱呼他，但自106 年起，同班同學等13人分別辱罵他是「狗」、「dog 」，或是看到流浪狗就對該狗叫「Johnny」等，長期對他羞辱、排擠，聯合霸凌，使他長期在校孤立獨行。

男學生還控告某位女同學，未經他同意，解鎖手機而恣意瀏覽資料後，認為他性騷擾其他女同學，要脅他要向所有同學道歉，否則將向學校檢舉，他按照女同學要求向所有同學道歉，但認為女同學涉及霸凌。

法院受理後，查出男學生確有偷拍學生A 生、B 生之裙底，並於觀賞後刪除照片檔案而暫存於其手機垃圾桶資料夾中，校方於108 年受理男同學對同學為性騷擾行為案檢舉，決議記小過二次、接受心理輔導、接受8 小時性別平等教育相關課程、經被害人或其法定代理人同意後向被害人道歉等處分

法官認為，男學生與同學13是國中三年級之同學，學習及遊戲在一起，關係親暱，同學相互間常以綽號暱稱稱呼對方，此乃青少年間常見之事，遭以綽號暱稱稱呼者並無受辱不快之感，反倒覺得親切。

而男學生之暱稱綽號為「狗」、「dog 」，且原告自我介紹時也請同學暱稱他「狗」、「dog 」，此由其在與部分同學之群組上PO文稱自己為「集團的狗狗」即可知並無貶抑、欺負、侮辱或戲弄男學生之意。

法官也認為，男學生身高175 公分，體重68公斤，係同年級少數較高大強壯者，如非其主動要同學暱稱其綽號「狗」、「dog 」，或認為稱其綽號「狗」、「dog 」係同學親切之表示，同學們怎敢暱稱原告為「狗」、「dog 」。

且法官認定，男學生確曾持手機偷拍A 、B 女同學及其他女生裙底，然原告與該等被告間為同班同學，男學生所為性騷擾行為攸關其行為是否妥適，及同學於學校環境中得否安穩求學，自與公共利益有關，應得公開評論，係屬可受公評之事，同學對其性騷擾行為提出其主觀之意見陳述或評論，難謂專以毀損他人名譽為目的，因此判決免賠，仍可上訴。