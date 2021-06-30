【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】因應新冠肺炎疫情，台灣的學校全面改成網路上課，許多中小學生更是從三級警戒以來幾乎足不出戶。有研究顯示，這種學習與生活型態對於學童非常不利，不只讓體重上升，也讓認知能力下降40%！不少家長對此深表憂心。

根據法國《世界報》等外電的綜合報導，這項針對法國奧弗涅羅訥阿爾卑斯大區阿列省維希學校90名低年級學童的追蹤研究顯示，比較2019年到2020年新冠肺炎疫情期間的數據，發現這些7-8歲孩子的身體狀況急劇惡化，體重平均增加5到10公斤，至於體重指數（BMI，體重除以身高的平方，照片取自衛福部官網）平均則增加了2至3個百分點，肥胖可能會造成未來罹患慢性病的機率增加；更加讓人驚訝的是，初步研究也發現這些學童的認知能力下降了40%。

雖然這項研究結果只是初步認定，還必須繼續追蹤，但數據已經非常具有警惕意義。

台灣的教育部曾經發函呼籲中小學老師要注意網路上課的充分休息，不過很多家長卻發現，由於小學生上網路課程多半需要家長協助，還管得到，但是上了中學之後則多數已能自主，但因此也更難管控上網時間。

新北市中和區的一名家長就說，她的女兒今年七年級，每天關在房間接觸電腦，幾乎不太運動，即使下課也會透過網路跟同學聊天，或者是偷偷上網玩遊戲，對眼睛的傷害令她很憂心但是也沒辦法，又覺得功課可能退步很多了，但是現在沒有段考也無法證實。

網路上課對台灣學生到底有什麼危害，又要如何因應，恐怕值得教育主管部門提早調查了解。