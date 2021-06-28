擁有美國經濟學博士學位的台灣知名大學辛姓副教授，7年前透過網路認識一名程姓女子，雙方並到汽車旅館泡湯及撫摸全身，程的李姓男友發現後向辛勒索400萬元，辛男佯稱交付16萬元報警逮人，李男被依嚇取財未遂罪判刑6月，可易科罰金定讞。

李姓與程女在2015年透過網路認識並交往成為男女朋友，但他發現女友手機內有多通辛男傳送過來的簡訊及來電紀錄，經追問她才得知，她與辛男在2014年經由網路認識，辛男雖已婚且任教職，但經常約程女外出及至汽車旅館泡湯。

辛姓副教授與程女到摩鐵相互擁抱、撫摸全身及程女應對方要求，幫辛男打手槍等親密行為，辛更數次要求發生性行為，但程女拒絕而作罷，直至2014年5月雙方即未再碰面，但辛男仍繼續以電話聯絡程女，程均未予理會等經過。

李姓男子聽聞後，覺得女友受到不當對待，2015年8月28日早上9時許他用程的手機聯絡辛，也與程女一同前往辛上班處所找辛男，之後又次撥打電話聯絡上辛男，恫嚇「大家都是你花錢了事，我拿錢了事囉」，要求辛男給付400萬元來解決事情。

辛男因而心生畏懼，2015年9月1日晚上向警方報案，並配合警方以交付金錢為由，邀約李男在超商見面，待辛男出示手提包內裝放的16萬4000元見金後，現場埋伏等候的員警立即上前逮捕李男，2017年李男被判刑6月，可易科罰金確定。