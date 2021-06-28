近期印度疫情趨緩，為了重振經濟，當局逐步解封，但遭到公衛專家強烈反對，直指若印度太早解除封鎖，反而容易引發第三波感染，穆迪分析的專家也認為，印度政府如何有效控制疫情，並提高疫苗接種率，將成為印度經濟復甦的重要課題，同時也直接影響全球經濟發展。

CNBC報導，穆迪分析公司Moody's Analytics副總裁兼高級分析師Abhishek Tyagi表示，印度疫情出現的封鎖與民眾行為模式的改變，正抑制經濟活動與金融市場的流通性。

儘管經濟確實因疫情出現停滯，但Abhishek Tyagi認為如何避免第三波感染將是更重要的課題，「由於疫苗接種率仍然相對較低，因此存在持續感染的風險，這可能會促使政府再採取進一步的封鎖措施。」

因此，如何盡速控制疫情，並提高疫苗施打率，將成為印度復甦經濟的重要關鍵，他說：「政府如何限制病毒傳播並大幅增加疫苗接種率，將對經濟復甦產生直接影響，同時也牽動世界局勢。」

由於印度為第六大經濟體，且是全球經濟成長的主要貢獻者，5月印度疫情爆發後，引來部分專家下修其經濟成長預測，並認為印度的疫情將左右全球經濟狀況，美國商會也曾警告，多家跨國企業的後勤支援部門是由數百萬名的印度勞工負責運作，因此印度的疫情危機可能拖累美國，甚至對全球經濟帶來危機。