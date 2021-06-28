全國新冠疫情嚴峻，醫療團隊仍然很需要良好設備來治療新冠肺炎患者，28日於屏東縣政府衛生局，由國際獅子會300-D2區捐贈2台、巨基環保企業股份有限公司、三珈企業股份有限公司及宏青企業股份有限公司共同捐贈5台，總計捐贈7台「HFNC高流量氧氣鼻導管全配系統」給屏東縣政府，為前線醫療防疫增添利器。

屏東縣長潘孟安表示，疫情期間確診人數攀升，重症患者比例亦然，這次所受贈的HFNC高流量氧氣鼻導管全配系統對於照顧重症病患的氧氣治療幫助很多，也給醫療團隊更大的支持，感謝企業界的齊心捐贈，防疫期間共同提升本縣救護量能。

衛生局長施丞貴則提醒民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。如有相關問題，請撥打08-7380208防疫專線。