由台南市、雲林縣及嘉義縣市等4地劇場共同創辦的「夏至藝術節」，帶起的跨縣市交流合作已邁入第6年。（新營文化中心提供／張毓翎台南傳真）

今年原定於7月3日至9月5日登場，考量目前新冠肺炎疫情仍嚴峻，忍痛決議停辦。（新營文化中心提供／張毓翎台南傳真）

2016年起，由台南市、雲林縣及嘉義縣市等4地劇場共同創辦的「夏至藝術節」，帶起的跨縣市交流合作已邁入第6年，成為雲嘉南地區最具代表性的夏日藝術盛宴，今年原定於7月3日至9月5日登場，考量目前新冠肺炎疫情仍嚴峻，忍痛決議停辦。

夏至藝術節主題多樣，包括「藝術交陪」、「移動劇場」、「藝劇場」、「藝間店」、「藝工隊」、「藝把青」、「藝饗家」等主軸，今年更首度規劃表演藝術團隊與策展人、場館間的媒合平台「藝場秀」。

然目前國內疫情仍在三級警戒階段，一切以防疫為優先，考量劇場多為室內環境，為避免增加群聚感染風險，4縣市主辦單位不得不做出停辦的沉重決定。

今年夏至藝術節雖停辦，但為延續劇場連線跨域合作的精神、推動劇場空間串聯互動、促進藝文團隊的流動與共享藝文資源等，四縣市將於年底11月20日至12月19日期間，共同舉辦「雲嘉嘉營劇場連線」系列活動。民眾期待的移動劇場、戲劇舞蹈工作坊、特色店家演出及戶外劇場等，都可望在年底與民眾見面。

而「夏至藝術節」官網亦同步轉型為「雲嘉嘉營劇場連線」官方網站，網站中有各縣市演藝廳或音樂廳的介紹，以及相關表演藝術團隊的訊息，以及年底的系列活動預告等，請民眾密切關注官方網站與「雲嘉嘉營劇場連線」臉書粉絲專頁。