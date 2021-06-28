德國中部的圖林根邦(Thüringen)艾福特市(Erfurt)發生持刀襲擊事件，2名男子受傷，而襲擊者在逃。這是3天以來在德國的第2起持刀傷人事件，上一次發生在巴伐利亞邦維爾茨堡市(Würzburg)。
The Local.De報導，德國中部城市的警方說，襲擊者仍然在逃了，警方動用直升機在搜捕。至於受傷的2位受害者，年齡分別為 45 歲和 68 歲，已被送往附近醫院接受治療，他們的傷勢沒有生命危險。
襲擊者年齡在 20 至 30 歲之間，身穿棕色套頭衫和深色慢跑褲，金色至紅色捲髮，臉上佈滿傷痕。
上星期五，符茲堡 (Würzburg)一名24歲男子持刀沿路亂刺，造成3名婦女死亡，另外6人重傷。
兇手是一名索馬利亞人，警方對他的大腿開槍後才被制服。
調查人員發現該男子曾在精神病院接受治療，警方則稱，他是個狂熱的伊斯蘭主義信徒。目擊者也說，犯人在瘋狂殺戮期間，高呼「真主至大」。
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