美元疲軟，周一紐約棉花期貨漲近二周高點；受美元續跌支撐，且穀物市場漲勢提振，由於天氣炎熱，引發投資人對產量受阻的擔憂，帶動棉價進一步走高，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 7月棉花期貨漲0.3%，報每磅86.66美分，10月棉花期貨漲0.3%，收盤每磅88.27美分。
中國鄭州商品期貨5月期棉結算價收報每公噸16325元人民幣，較前一日增加20元人民幣；庫存方面，截至6月25日，ICE登記庫存165925包，與前一交易日持平。(商品行情網)
美元疲軟，周一紐約棉花期貨漲近二周高點；受美元續跌支撐，且穀物市場漲勢提振，由於天氣炎熱，引發投資人對產量受阻的擔憂，帶動棉價進一步走高，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 7月棉花期貨漲0.3%，報每磅86.66美分，10月棉花期貨漲0.3%，收盤每磅88.27美分。
中國鄭州商品期貨5月期棉結算價收報每公噸16325元人民幣，較前一日增加20元人民幣；庫存方面，截至6月25日，ICE登記庫存165925包，與前一交易日持平。(商品行情網)
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