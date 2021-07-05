《商情》國內廢鋼續漲300元 11:092021/07/05 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興再開紅盤；因國際廢鋼價格仍高於國內，因此本周廢鋼延續前一周漲勢，並帶動鋼筋跟漲，為連續2周調漲；另外業者表示，南部鋼廠亦加價採購，不得不隨之調漲，以維護供貨商信心。 本周豐興宣布廢鋼漲300元，報每公噸11900元；鋼筋漲200元，報每公噸23200元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至2117.3美元；日本2H廢鋼跌至497美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸460美元。(商品行情網) 美股四大指數齊漲 台股早盤衝新高 台股開盤衝17876點新高 漲逾160點 #豐興 #廢鋼 #鋼筋 #調漲 #跌至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中俄減產加稅 鋼價漲到明年 04:102021/07/04 財經要聞 悲觀 學者看下半年物價漲破2％ 04:102021/07/04 財經焦點 《商情》運價不振 BDI指數連3跌 09:272021/07/05 財經 國際原油漲勢未歇 汽、柴油價格再調升0.3元 13:192021/07/04 財經 乙盛馬來西亞廠 停工兩周 04:102021/07/05 產業．科技 偷偷暴賺25億！謝金河洩1檔隱藏版航運 很少人知道 11:252021/07/03 財經 台股七月天 專家齊看好攻堅萬八 04:102021/07/05 財經要聞 房東喊下月續租漲2千元 原因曝光他傻眼：有10幾間收租 13:122021/07/04 生活 16檔內外資力捧 領軍衝 04:102021/07/03 財經要聞 苗栗縣綠營議員抨擊縣府抗疫不力 基層公衛醫護人員心寒 15:192021/07/04 政治 十千金再現！ 富邦媒 躋身2千元俱樂部 04:102021/07/03 財經要聞 財經熱門新聞 這家公司超車聯發科10倍 謝金河大驚：差點不認得 - 財經 大咖炒完鋼鐵、航運後 這3檔下一波多頭爆點浮現 - 財經 BCI指數大暴殺 手上有散裝3雄小心了 - 財經 高通強勢回歸 台積旺爆 - 財經要聞 - 工商時報 長榮挑戰五哥 萬海追趕陽明 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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