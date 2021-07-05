本周豐興再開紅盤；因國際廢鋼價格仍高於國內，因此本周廢鋼延續前一周漲勢，並帶動鋼筋跟漲，為連續2周調漲；另外業者表示，南部鋼廠亦加價採購，不得不隨之調漲，以維護供貨商信心。

本周豐興宣布廢鋼漲300元，報每公噸11900元；鋼筋漲200元，報每公噸23200元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至2117.3美元；日本2H廢鋼跌至497美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸460美元。(商品行情網)