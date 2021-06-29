全國防疫三級警戒期間包括公園、籃球、校園等地，一律封鎖，以防群聚傳染，但雲林一名詹姓男子騎單車行經斗六公園時，看到2名老翁在公園裡脫下口罩喝酒聊天，於是上前勸阻，不料起口角後發肢體衝突，遭2翁持酒瓶襲擊，導致頭部撕裂傷，血流滿面，緊急送醫救治，2翁雖未違反群聚規定，但脫罩飲酒已觸犯防疫法，警方除函請衛生局裁罰，並依傷害罪移送偵辦。

斗六警方昨（28日）下午三時許獲報，有人在斗六公園打架，隨即出動快打部隊與偵查隊10多人趕抵現場，結果看到一名年約40多歲的詹姓男子，被6、70歲的林、周姓2名老翁，聯手打成頭部撕裂傷，隨即將人送往成大醫院斗六分院救治。

據了解，事發時詹男騎腳踏車，帶2隻狗到斗六公園步道，疑似看見60多歲的周姓老翁與70歲的林姓老翁，坐在步道旁石桌椅喝酒聊天，因時值三級警戒戶外都要戴口罩，便上前勸阻，因周、林2人不滿詹男的態度，3人一言不和就發生肢體衝突 2名老翁持酒瓶朝詹男頭部打下去，造成詹男當場頭部鮮血直流，口罩沾滿了血漬。

「ETtoday新聞雲」報導，警方表示，2名老翁雖未違反限聚規定，但脫口罩飲酒已觸犯防疫法，蒐集資後填寫傳染病防治法稽查紀錄表，將2人函請衛生局裁罰，同時依傷害罪法移送偵辦。

附近攤商表示，該公園長久以來一直都是附近老人家相約下棋、泡茶、小酌的聚所，偶會發生下棋發生的口角爭執，沒想到三級警戒後人少了，卻發生這起流血事件。

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